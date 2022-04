La dedica di Zaccagni e l'annuncio di Chiara Nasti: presto genitori

E' arrivata l’ufficialità: Mattia Zaccagni e Chiara Nasti saranno presto genitori. L'annuncio è arrivato durante la partita di campionato tra Spezia e Lazio, con il giocatore biancoceleste che ha spazzato via ogni dubbio con la sua esultanza dopo la rete del momentaneo 2-2, con l'autogol di Provedel propiziato proprio dall'ex Verona. Zaccagni infatti si è messo il dito in bocca e ha mimato, con il pallone sotto la maglia, il 'pancione', confermando la gravidanza della sua compagna Chiara Nasti. Subito dopo il gol e l'esultanza, poi, è arrivato anche l'annuncio della diretta interessata, che ha convidiviso sui social una foto del calciatore della Lazio e il messaggio: “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori…ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy“, ha scritto la Nasti.