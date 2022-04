Lazio, Sarri: "Vorrei prendere meno gol. Acerbi va protetto e sul futuro..."

LA SPEZIA - Vince la Lazio in rimonta contro lo Spezia, 4-3 finale con la rete di Acerbi decisiva per i tre punti. Biancocelesti momentaneamente al quinto posto in attesa della Roma. Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato: “Abbiamo fatto un’ottima partita, gli errori hanno tenuto il tutto in bilico. Siamo andati sotto tre volte e tre volte rimontato. Partita di alto livello ed è chiaro che con avversari top diventa difficile. Acerbi? Non è una rivincita. Mi dispiace ci sia questa situazione strana, io lo vedo ogni giorno, ce la mette tutta. Si possono fare mesi bene e altri no, ma non si può imputare altro. Ha avuto dei problemi, ora però sta facendo bene. I social? Non ce li ho. Un calciatore si difende come dalle critiche virtuali? Va protetto parlandone il meno possibile. Per il gruppo non è cambiato nulla, spero che sia una protesta passeggera e che finisca tutto”.