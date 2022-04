Lazio, Lazzari: "Squadra che non molla mai. Dico grazie a Acerbi"

LA SPEZIA - "Questo è un campionato equilibrato come non si vedeva da molto tempo sia per quanto riguarda la testa che la coda della classifica. Non è mai facile venire a giocare in questi stadi, con delle squadre che lottano per la salvezza, in un campo piccolo rispetto agli altri. Noi abbiamo tirato fuori tutte le motivazioni che avevamo in corpo sapendo di non poter sbagliare. Siamo stati bravi a reagire, non abbiamo mai mollato. Acerbi? Sono veramente contento per lui perché questo gol vale tanto per la squadra e per la classifica e quindi lo ringrazio". Manuel Lazzari applaude la Lazio dopo il 4-3 allo Spezia. Il terzino, a Lazio Style Channel, ha poi continuato: "Abbiamo concesso tre gol, due su palla inattiva e uno su un nostro errore, di solito è sempre difficile rimontare soprattutto contro una squadra che si gioca la salvezza. Noi abbiamo lottato dal primo all’ultimo minuto e per quello che abbiamo creato credo sia il risultato giusto".