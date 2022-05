Lazio, Acerbi e il coraggio di un uomo solo

Il gol più importante della stagione della Lazio lo segna proprio Francesco Acerbi, l’uomo più contestato dai tifosi biancocelesti, anche a La Spezia, durante il riscaldamento prepartita. Sarebbe stato difficile per chiunque affrontare questa sfida restando sotto il tiro della gente che dovrebbe stare dalla sua parte, ma questo è un uomo che ha vinto ben altre battaglie, figuriamoci se può farsi condizionare da fischi e insulti. Anche quando gioca all’Olimpico, che sia pieno o vuoto, da tempo è costretto a sopportare un clima ostile, nonostante abbia chiesto scusa per il gesto sgradevole che il 17 dicembre, Lazio-Genoa, aveva causato la rottura con la Curva. Suo il guizzo al Picco, pochi istanti prima della fine, che consentirà a Sarri di restare aggrappato alla zona europea, indispensabile per affrontare la rivoluzione e un mercato di primo piano. Acerbi ci ha messo il piede destro, quando tutto sembrava ormai perso. Anzi, quasi tutto, perché comunque la squadra era riuscita a risalire la corrente rimontando tutti gli errori commessi in fase difensiva, soprattutto sui calci piazzati dove la zona non paga. E lo stesso settore che aveva contestato il difensore poco prima del via, è stato “costretto” a esultare per un grande successo, ottenuto con il cuore, la rabbia e la determinazione di chi non voleva proprio arrendersi: sarebbe stato l’undicesimo ko in campionato di Sarri, invece la sfida di La Spezia si è trasformata, grazie ad Acerbi, nella diciassettesima vittoria, fondamentale e indispensabile per superare almeno per una notte la Roma, mantenendo Fiorentina e Atalanta a distanza.