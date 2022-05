Lazio, pericolo diffidati: in quattro rischiano la Juve

ROMA - Dopo la vittoria in rimonta ottenuta sul campo dello Spezia , Maurio Sarri ha concesso un giorno di riposo alla squadra. I biancocelesti si ritroveranno lunedì nel centro sportivo di Formello per iniziare a preparare la 36esima giornata di campionato. In programma la sfida contro la Sampdoria . La Lazio dovrà prestare molta attenzione ai cartellini gialli, in vista della successiva gara contro la Juventus.

Immobile nella lista dei diffidati

Sono quattro infatti i calciatori biancocelesti sotto diffida: e si tratta di quattro potenziali titolari: Ciro Immobile, Marusic, Patric e Luiz Felipe. L'attaccante e l'esterno montenegrino rappresentano delle certezze per il tecnico toscano, mentre i due difensori centrali sono spesso in ballottaggio per una maglia da titolare. Sarri, che in passato ha più volte dimostrato di non fare calcoli sui diffidati, dovrà chiedere la massima attenzione ai suoi giocatori.