Lazio, rinnovo Sarri: tra venti giorni la verità con Lotito

ROMA - Dalla cena di Natale all’estate. Il rinnovo annunciato tra la Lazio e Maurizio Sarri non si è mai formalizzato. Ora a Formello tutti attendono la fine del campionato per fare chiarezza sul futuro del tecnico e della squadra. Il tutto non sembra legato all’accesso in Europa League, ma è chiaro che sarà una delle condizioni determinanti per Lotito. Mau, nella notte di La Spezia, ha chiarito: “Sento sempre la stessa fiducia e non abbiamo mai parlato con il presidente di vincolare il futuro ai risultati. Tra venti giorni sapremo se siamo contenti tutti e due. Per ora sì, io sono contento e mi trovo bene”.