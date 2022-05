Lazio, la maledizione di Pedro: salta anche la Sampdoria

ROMA - Pedro fuori per la Sampdoria, ancora in infermeria per il problema al polpaccio. Salterà così la quarta partita di fila dopo aver già alzato bandiera bianca contro Torino, Milan e Spezia. Gli ultimi accertamenti strumentali, andati in scena lunedì, non hanno concesso il via libera. Avanti con il recupero personalizzato, lo spagnolo non si allena in gruppo dallo scorso 11 aprile (post Genoa-Lazio), quando al Fersini effettuò una leggera sgambata con i calciatori non impiegati o utilizzati soltanto nella ripresa. Tra questi c'era pure lui per i 18 minuti disputati a Marassi: minuti fatali, visti i successivi forfait, che aveva seguito tra l'altro l'assenza per squalifica con il Sassuolo. Ora spera nel recupero contro la Juve per la penultima partita del campionato. Anche a mezzo servizio nella volata finale potrebbe fare la differenza. Sarri ci spera.