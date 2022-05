Lazio, Immobile super contro la Samp: i suoi gol per l’Europa

ROMA - Numeri super di Ciro Immobile contro la Sampdoria. Ecco l’amuleto di Sarri per la partita di sabato sera che vale altri tre punti fondamentali per l’Europa. Che Ciro segnasse in continuazione non è dicerto una novità, ma contro i blucerchiati ha davvero uno score invidiabile. Diciassette sfide con 15 gol e 2 assist. Sono la sua vittima preferita, in ogni sfida ha messo lo zampino tra reti e passaggi vincenti. Samp battuta 11 volte in carriera. Si registrano anche 4 pareggi e 2 sconfitte. Servono altri gol del bomber leggenda per conquistare un posto in Europa. Davanti alla sua gente, Ciro ce la metterà tutta per segnare. Olimpico verso i 40mila spettatori: un teatro perfetto per altre imprese.