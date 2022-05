Lazio, l’obiettivo di Luis Alberto: altri assist da record

ROMA - Luis Alberto scalpita, vuole tornare titolare. Contro lo Spezia Sarri gli ha preferito Basic dal primo minuto. Adesso il Mago rientra in scena per la grande volata. Ha una missione in testa: aumentare lo score degli assist, grande specialità della casa. Al momento è a quota nove assist in 32 presenze in campionato, comanda la classifica Berardi (12). Luis, servendo un altro passaggio vincente, diventerebbe il secondo spagnolo dopo José Callejon a fornire almeno 10 assist in tre differenti campionati di A dal 2004-05. Con Sarri il rapporto alla fine è decollato. E tra alti e bassi è rimasto uno dei giocatori fondamentali per una Lazio a caccia d’Europa. Insieme a Milinkovic è il maggiore produttore di passaggi vincenti per bomber Immobile. E non si vuole mica fermare ora, nel momento più decisivo della stagione.