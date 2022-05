Lazio, Acerbi: "Il gol allo Spezia? Spero sia decisivo per l'Europa"

ROMA - Quel gol contro lo Spezia Francesco Acerbi lo ricorderà forse per sempre. Il 4-3 finale ha permesso ai biancocelesti di conquistare tre punti fondamentali per un posto nelle coppe. E il difensore, nel match program che anticipa la sfida alla Sampdoria, ha commentato felice: "Quella rete è dedicata all'impegno messo quest'anno dalla squadra, che ha sempre lottato in ogni momento, bello e brutto. Spero che, a fine campionato. possa essere ricordato come il gol che ha portato la Lazio in Europa. Sarebbe il giusto riconoscimento per tutti: in questa stagione ci sono state delle difficoltà, ma il calcio è bello perché ogni annata è diversa dalla precedente".