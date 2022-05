Lazio, Immobile punta la Juve: terapie a Formello

ROMA - Ciro Immobile non molla mai, in campo contro la Sampdoria con “un piede e mezzo” come detto da Sarri. Zoppicava, non ha chiesto il cambio. Problema alla caviglia destra, gonfia e con l’ematoma che ancora ieri era visibile. Nel giorno di riposo l’attaccante della Lazio si è sottoposto a delle terapie nel centro sportivo di Formello. Per ora è consigliato un po’ di riposo, probabilmente salterà la ripresa di oggi e la seduta di domani. Potrebbe allenarsi direttamente tra venerdì e sabato, poi domenica partire con la squadra direzione Torino per sfidare la Juve e Vlahovic. La sua distorsione al momento non preoccupa e in assenza di lesioni Ciro è pronto a stringere i denti e andare in campo. Sarri vuole il bomber e punta al gran finale per conquistare l’Europa.