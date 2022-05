Lazio, Zaccagni-Nasti a Napoli: relax in barca

NAPOLI - Relax per Mattia Zaccagni insieme a Chiara Nasti. Il giocatore della Lazio, in pausa dagli allenamenti per due giorni, ne ha approfittato per trascorrere un po’ di tempo con la sua dolce metà a Napoli. Sushi in città per cena, poi un bel giro in barca tra sole, mare e coccole. La nota influencer è in dolce attesa, presto l’esterno biancoceleste diventerà papà. Prima però, c’è da finire una stagione che potrebbe portare la squadra di Sarri in Europa League. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì mattina, quando si inizierà sul serio a pensare alla sfida contro la Juve di lunedì prossimo. Poi la Lazio chiuderà l’annata in casa contro il Verona. Zaccagni e tutti i suoi compagni sperano di festeggiare con i tifosi l’accesso alle coppe.