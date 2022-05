Lazio, altro riposo: fissata la ripresa degli allenamenti

FORMELLO - Cancelli chiusi nel centro sportivo biancoceleste anche nella giornata di oggi. Ripresa fissata per mercoledì, Sarri ha concesso due giorni di riposo dopo la partita di sabato contro la Sampdoria e la seduta di scarico di domenica. Alcuni giocatori sono rimasti a Roma, Immobile su tutti alle prese con le cure alla caviglia. Altri invece ne hanno approfittato per un po’ di vacanza come Luis Alberto, Reina e Zaccagni. Il programma settimanale prevede un allenamento domani pomeriggio, lo stesso avverrà giovedì, venerdì e sabato. Domenica allenamento mattutino, pranzo a Formello e partenza per Torino in charter. La squadra rientrerà dopo la partita. Occhi puntati su Pedro, che potrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo dopo i problemi muscolari al polpaccio.