Lazio, Immobile ci prova per la Juve: in due giorni la verità

ROMA - Gli altri a riposo, Immobile no. I due giorni di pausa concessi da Sarri alla Lazio sono stati sfruttati dal bomber per recuperare dal problema alla caviglia. Punta la sfida di lunedì prossimo contro la Juve, vuole esserci a tutti i costi. Le valutazioni mediche vanno avanti quotidianamente. Contro la Samp è stato protagonista di una gara di sacrificio, condizionata dalla distorsione alla caviglia rimediata in un contrasto con il difensore Ferrari.