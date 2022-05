Lazio, Milinkovic e la Juve: tutti i numeri aspettando il futuro

ROMA - Il futuro può aspettare, Milinkovic è concentrato solo sul finale di stagione. Lunedì la sfida contro la Juve, fondamentale per mettere in cassaforte altri tre punti che valgono un posto in Europa. La missione del Sergente è chiara: segnare o fare assist. Contro i bianconeri il bilancio è in negativo: 17 sfide fatte di 12 sconfitte, 1 pareggio e 4 vittorie. Un solo gol nel 3-1 biancoceleste all’Olimpico della stagione 2019/2020. Un capolavoro: stop volante di destro e sinistro preciso. Va a caccia di altre gioie.

Tra campo e futuro

Da settimane Sergej viene associato alla Juve, ma al momento nessuna conferma da Torino. Il mercato meglio tenerlo da parte, porta solo distrazioni. Lotito in settimana ha detto che il gioiello non è in vendita. Servirà solo un’offerta super, così deciderà il ragazzo. Al momento è concentrato sulla partita contro i bianconeri. Ha in curriculum dieci gol e undici assist in campionato. Doppia doppia cifra, numeri da record per portare la Lazio in Europa League.