Lazio, Immobile non molla e punta la Juve: le condizioni

ROMA - Ciro Immobile a testa bassa tenta il recupero per la sfida contro la Juve in programma lunedì sera. Tra oggi e domani l’attaccante della Lazio dovrebbe effettuare dei test in campo, da solo, per valutare lo stato della caviglia destra. Il problema è nato durante la partita con la Sampdoria di sabato scorso. Caviglia che si è leggermente sgonfiata, ma il rischio forfait non è ancora scongiurato. Sarri lo aspetta con ansia, vuole il signor bomber per il match contro i bianconeri e l’ultimo con il Verona. Due gare per finire la stagione al meglio e centrare l’Europa. Per Ciro, pronto a stringere i denti, altre due occasioni per impreziosire il suo score di gol. Bottino già ricco: 27 centri in campionato, ma lui è sempre affamato di record, proverà di sicuro ad aumentare la statistica.