Lazio, cena Lotito-Sarri: sul tavolo mercato e rinnovo

ROMA - Prima l’incontro con Zhao , Ceo dello sponsor Binance, poi la cena con Maurizio Sarri. Giornata frenetica quella di ieri per Claudio Lotito. Ha incontrato l’allenatore a tavola, i due si sono rivisti ad una settimana dall’ultimo appuntamento avvenuto mercoledì 5 maggio. Contatti frequenti per programmare il futuro. In ballo rinnovo e mercato.

L’incontro tra Lotito e Sarri

Il presidente Lotito è in pressing sull’allenatore per strappare il sì sul rinnovo sino al 2025. Mau chiede garanzie di mercato e soprattutto vorrebbe essere coinvolto nelle scelte. La trattativa sul doppio binario mercato-contratto è iniziata da tempo. Il patron spera di avere la firma prima della fine del campionato. In ballo ci sono 7-8 acquisti, fondamentali per Sarri: almeno un portiere, due centrali, un terzino sinistro, due centrocampisti (regista e mezzala), un attaccante. Una ricostruzione vera e propria calcolando i papabili partenti (Acerbi) e l’addio degli svincolati (Strakosha, Luiz Felipe, Leiva).