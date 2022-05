Lazio, la missione di Felipe Anderson: gol alla Juve e Europa

ROMA - Felipe Anderson e il tabù Juve, lunedì c’è l’occasione per interrompere la maledizione. Il brasiliano non ha mai vinto contro i bianconeri: dodici sfide in carriera e dodici sconfitte. Con nessun altra squadra ha questo rendimento. E soprattutto non è mai riuscito a segnare un gol o siglare un assist. Ora ha davanti la chance per ribaltare la situazione. Sarri gli chiede il tutto per tutto per cercare di portare a casa i tre punti utili per l’Europa.