Lazio, Pedro pronto per la Juve: Sarri ha l’uomo in più

ROMA - Finalmente Pedro, giusto in tempo per il grande finale. Lo spagnolo, nella giornata di ieri, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo uno stop lungo due mesi. Guarito dalla lesione al polpaccio, ora si prepara per le ultime due sfide contro Juve e Verona. Servirà cautela, certo, allo Stadium si candida per un posto in panchina. L’ex Roma ha saltato le ultime 4 partite contro Torino, Milan, Spezia e Sampdoria. Non gioca titolare dallo scorso 20 marzo e in 2 mesi, tra squalifiche e infortunio, ha collezionato una singola apparizione da 18 minuti (a Marassi con il Genova). Sarri ora l’uomo in più, il giocatore decisivo che tanto gli piace nelle partite che contano. Contro la Juve però, spazio al solito tridente: con Immobile recuperato ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni.