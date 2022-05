Lazio, i tifosi a Torino: esodo biancoceleste per la Juve

TORINO - Invasione laziale all’Allianz Stadium per Juve-Lazio. In palio ci sono punti fondamentali per centrare l’Europa, i tifosi biancocelesti lo sanno e saranno circa 2mila ad occupare il settore ospiti. Ultima trasferta della stagione, forse quella più importante. “Si organizza la trasferta per assistere al match Juventus-Lazio. Chiunque fosse interessato è pregato di contattarci nel minor tempo possibile per darci la possibilità di organizzare nel migliore dei modi”, il comunicato degli Ultras Lazio sui social. Il motto, chiaro, è “Tutti a Torino”. Così Sarri e i suoi ragazzi non saranno soli. La voglia dei tifosi di seguire la squadra è tanta: ora tutti sperano di ritornare a Roma con i tre punti utili per l’Europa.