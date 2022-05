Juve-Lazio, l'ex Hernanes: "I biancocelesti vogliono chiudere sopra la Roma"

ROMA - "La Lazio arriva da un momento migliore, mentre la Juventus dalla sconfitta in Coppa Italia che può crearle qualche piccolo problema. Mi aspetto una gara di qualità, non è facile giocare in casa dei bianconeri, a prescindere dal loro momento di forma. I biancocelesti puntano anche a finire il campionato davanti alla Roma". Hernanes dice la sua, ai microfoni di Lazio Style Channel, sulla partita all'Allianz Stadiumn tra Juve e i biancocelesti. Il Profeta è il grande doppio ex della sfida.