Juve-Lazio, festa Immobile a casa: il messaggio sui social

ROMA - Un leone in gabbia, c’è da scommetterci. Ciro Immobile costretto a guardare in tv Juve-Lazio, l’infortunio alla caviglia lo ha messo ko per la sfida all’Allianz Stadium. Ha visto Vlahovic segnare, duellante per la classifica marcatori in Serie A. Ha visto i suoi compagni andare sotto e poi trovare il pareggio a tempo quasi scaduto con il gol di Milinkovic. “Che grandi ragazzi!”, il messaggio in una storia Instagram rivolto ai ragazzi di Sarri. Il tutto accompagnato da un cuore azzurro, che batte sempre per un Ciro scatenato sul divano. Ora spera di rientrare per l’ultima partita, in casa, contro il Verona. Un appuntamento da non perdere per abbracciare i tifosi e dirgli arrivederci alla prossima stagione.