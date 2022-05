Milinkovic chiama la Lazio: "Servono altri giocatori per la Champions"

TORINO - "Sono contento del gol perchè ha aiuto la squadra a fare un punto e ad andare in Europa matematicamente. Per come abbiamo iniziato la stagione, non al massimo, alla fine possiamo essere contenti di aver centrato l'Europa". Sergej Milinkovic-Savic ancora una volta decisivo. Sua la rete del 2-2, segnata allo scadere, che è servita alla Lazio per pareggiare contro la Juve. Il Sergente, ai microfoni di Dazn, ha poi continuato: "Sono migliorato con il mister sotto alcuni aspetti, ho fatto 11 gol e 11 assist, sì posso dire che questa sia stata la mia miglior stagione. Cosa servirà il prossimo anno? Serviranno un po’ di giocatori e puntare alla Champions League”.