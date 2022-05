Lazio, Immobile ci prova per il Verona: i tifosi lo aspettano

ROMA - Ciro Immobile non vuole mancare all’ultima partita della stagione. L’attaccante della Lazio, fuori per infortunio, ha guardato il match contro la Juve dal divano di casa. Poi ha esultato a distanza per l’obiettivo Europa League raggiunto. Ora proverà a mettersi a disposizione per sabato sera, quando all’Olimpico arriverà il Verona. C’è voglia di chiudere il campionato al quinto posto e abbracciare i tifosi pronti ad invadere lo stadio. Sabato l’ultima volta che il bomber si è visto in campo: provino fallito dopo una corsa leggera, la caviglia fa ancora male. In questi giorni vuole riprovarci. Il suo sogno è chiaro: festeggiare il titolo capocannonieri con i tifosi. Oggi è a quota 27 in 31 presenze, Vlahovic tre gol sotto. All’ultima giornata meglio evitare beffe.