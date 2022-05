Lazio, Immobile non molla: ci prova per il Verona

ROMA - Ciro Immobile non molla e punta il Verona, l’ultima partita del campionato. Ha due sogni in testa: vincere la classifica marcatori per la quarta volta in Serie A (terza in biancoceleste) e ricevere l’abbraccio del suo pubblico. É fuori per un problema alla caviglia emerso dopo la sfida contro la Sampdoria. Non si allena da una settimana, ha saltato la partita contro la Juve. Ora punta al finale.