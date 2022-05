Lazio, un giorno di riposo poi testa al Verona

ROMA - Cancelli chiusi a Formello, giorno di riposo concesso da Sarri alla sua Lazio. Dopo la trasferta di Torino, che ha dato il pass per la qualificazione in Europa League, il tecnico ha staccato la spina per 24 ore. Ieri leggera seduta di scarico, solo da domani si inizierà a pensare all’ultima partita contro il Verona. Si attendono notizie da Immobile, il bomber prova il recupero. Ieri ha lavorato in palestra Pedro, rientrato con la Juve dopo quattro partite saltate per una lesione al polpaccio. Patric sicuro assente sabato sera perché squalificato. Si rivedrà dal primo minuto Luiz Felipe al fianco di Acerbi. Per il resto la formazione dovrebbe essere confermata: giocano i titolarissimi, Sarri vuole mantenere il quinto posto e chiudere in bellezza.