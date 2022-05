Lazio-Verona, l’Olimpico si riempie: il dato sui biglietti venduti

ROMA - Quota 40mila spettatori ad un passo per Lazio-Verona. Procede spedita la vendita per l’ultima partita della stagione. I biancocelesti già con l’Europa League in tasca vogliono confermarsi al quinto posto, lo faranno anche con la spinta dei tifosi. Curva Nord e Distinti Nord praticamente già esauriti. Anche la Tribuna Tevere va verso il soldout. Sarà un abbraccio totale dopo una stagione ricca di alti e bassi, ma comunque con l’obiettivo Europa centrato. Se la vendita continuasse così, verrà aperta anche la Curva Maestrelli. I tifosi sperano di vedere anche Immobile in campo, sempre alle prese con l’infortunio alla caviglia. Il bomber dei bomber, a più 3 gol da Vlahovic, sogna di festeggiare il suo quarto titolo da capocannoniere in un Olimpico stracolmo.