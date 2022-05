Lazio, Reina e Hysaj alla festa di Insigne: “Buona fortuna!"

NAPOLI - Una festa per salutare tutti e dirsi addio. Lorenzo Insigne ha radunato amici, compagni di squadra e parenti per un party esclusivo prima della partenza per Toronto. E tra gli invitati presenti anche Pepe Reina e Elseid Hysaj, ex compagni al Napoli. Foto di rito tra sorrisi, brindisi e una maxi torta. “In bocca al lupo frate”, il messaggio del terzino della Lazio. Poi tocca al portiere: “Il calcio, quello bello! Buona fortuna frate”. Tutti e tre sono rimasti molto amici, indimenticabili gli anni passati in azzurro. Reina e Hysaj si sono ritrovati a Roma, Insigne ora andrà in Canada per una nuova avventura. L’amicizia però, resterà per sempre.