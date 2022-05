Lazio-Verona, pronto un Olimpico strapieno: l’abbraccio dei 50mila

ROMA - La vendita dei biglietti per Lazio-Verona procede a tutta velocità. Ieri sera è stata superata quota 45mila spettatoli, ma il dato è in continua crescita. Niente più disponibilità in Curva Nord, nei Distinti Nord Est e Nord Ovest e in Tribuna Tevere. È ancora possibile acquistare i tagliandi in Tribuna Monte Mario (40 euro) e nei Distinti Sud Est (10 euro). Una volta esauriti anche in questa ultima parte dello stadio, possibile l’apertura della Curva Maestrelli (inizialmente per la metà adiacente, 3.750 posti). Prezzi bassi, voglia di Lazio, l’appello della Curva Nord il mix che ha dato la giusta spinta per esserci: “Si festeggia l'ingresso in Europa, ma soprattutto facciamo vedere a tutti chi siamo. Perché la Lazio è dei suoi tifosi. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altro, come sempre!”, l’appello della Curva. Sarà un sabato sera tutto da vivere: si arriverà a quota 50mila spettatori.