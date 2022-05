Lazio tra ricordi e emozioni: va in scena il racconto dei ragazzi del ’74

ROMA - La Lazio di Maestrelli affascina ed emoziona ogni volta. E ci sarà l’occasione per sentire altri e nuovi aneddoti con “Pazzi, selvaggi e sentimentali”, un racconto sui ragazzi campioni d’Italia nel 1974. Guy Chappaventi, con l’aiuto di ospiti come Giancarlo Oddi e Sergio Petrelli, racconteranno quella squadra tricolore e pazza. Appuntamento sabato alle 17 al caffè Fiocchetti in piazza Monteleone di Spoleto (Collina Fleming). Un luogo simbolo per quegli anni incredibili: era il bar dove Chinaglia si metteva dietro al bancone per preparare i caffè e dove fu scattata la famosa foto di Long John con il giornale sotto la scritta Laziali Bastardi. Il racconto per immagini sarà accompagnato dalle foto di Marcello Geppetti e i disegni di Emanuele Palucci. Al termine dell'evento tutti allo stadio Olimpico per l'ultima partita della stagione.