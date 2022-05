La Lazio presenta il ritiro di Auronzo. Lotito: "Tifosi, venite numerosi!"

Lotito e il rapporto speciale con Auronzo

"Un traguardo importante, si è creata un'unione indissolubile tra comune e club. Riceviamo affetto e supporto dagli abitanti, andare in un ambiente ostile non ti fa lavorare in condizioni psicologiche ideali. Noi lo facciamo con entusiamo, la riteniamo come casa nostra", le prime parole di patron Lotito. Poi ha continuato: "Lacchè (numero uno della Media Sport Event, ndr) lo sa che sto lavorando per una casa della Lazio sul posto. Quello che ci fa piacere, appunto, è l'ambiente che troviamo. Il clima è favorevole sia dal punto di vista metereologico, sia dell'affetto. Dobbiamo essere anche incentivati per poter proseguire questo percorso. Oggi la Lazio non è quella di 19 anni fa, ha un appeal completamente diverso, una credibilità che è cresciuta. Contano anche le risorse economiche, un monito: datevi da fare e trovate i soldi.. Per metterla sul carattere pratico, dovete metterci nella condizione di proseguire, abbiamo tante offerte, la mia scelta è stata passionale, ma non vi nascondo che potevamo avere soluzioni alternative più remunerate. In questo caso abbiamo scelto i sentimenti, ma dovete aiutarci... Faccio un appello: mi auguro che questa fusione tra tifosi e cittadinanza porti risultati di appartenenza forte, la Lazio è molto più apprezzata nei posti che da chi la può vivere quotidianamente. Mi auguro che si apra una parentesi diversa di una stagione in cui tutti lavorano per certi obiettivi, la Lazio ha grande potenzialità, la gente deve capire che io lavoro solo per il bene della società, con il massimo degli sforzi, siamo una delle squadre più organizzate e credibili. Insieme dobbiamo trasmettere quest'orgoglio a tutti, cosa che viceversa non avviene. Forza Lazio, venite numerosi e seguite la squadra da vicino con l'affetto che necessita".