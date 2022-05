Verso Lazio-Verona: ancora 5 mila biglietti disponibili all'Olimpico

ROMA - Questa sera, ore 20:45, allo Stadio Olimpico la Lazio conclude il suo campionato ospitando il Verona in un match importante per gli uomini di Maurizio Sarri. Alla Lazio infatti serve 1 punto per blindare il 5° posto in classifica. Per raggiungere questo traguardo la compagine della Capitale potrà contare sul caloroso sostegno del suo pubblico, su una capienza totale di 65 mila posti saranno circa 60 mila i tifosi laziali presenti per l'ultima di campionato: ancora 5000 biglietti sono ancora disponibili, nello specifico 2000 tagliandi in curva sud al momento invenduti e altri 3000 in Monte Mario.