Lazio, Sarri e il messaggio a Lotito: "Rischiamo di fare un nuovo anno zero"

Sarri tra mercato e futuro

“Servono due tre giorni di riposo per parlare della prossima stagione. Io non faccio politiche societarie, non so come sarà. Milinkovic? Quello che ha detto Lotito l’ha detto anche a me. Sarei felice di ripartire da Sergio. Subire tanti gol non fa piacere, un miglioramento lo abbiamo fatto. All’andata 36 gol, al ritorno 21 o 22. Siamo migliorati, non è abbastanza. Prendiamo reti in partite in cui non concediamo tanto come contro la Juve e Spezia. C’è l’amaro in bocca per subire poco e incassare tanto. Sono contento della crescita e di come si è cementato il gruppo ad un certo punto della stagione. Ho visto la voglia in tutti di cambiare pensiero calcistico: così abbiamo eliminato tanti problemi. Una squadra che subisce così tanto può avere passaggi a vuoto importanti”.