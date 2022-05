Lazio, senti Milinkovic: “Darò sempre tutto”. E i tifosi si scatenano…

ROMA - Chiusa la stagione, ora è tempo di bilanci e di scoprire il futuro. Sergej Milinkovic-Savic assoluto protagonista della Lazio. Il Sergente, su Instagram, ha postato un video riassuntivo di tutte le sue giocate, gol e assist dell’annata appena terminata. La didascalia parla chiaro: “È stato un anno incredibile. Volevo superare i miei limiti, volevo andare oltre, sono fatto così. Mentre in tanti parlano io preferisco i fatti. Grazie ai miei compagni e ai nostri tifosi per essere sempre energia pura. Io sono Sergente, il mio dovere è dare tutto ed è quello che ho fatto e continuerò sempre a fare”.

La reazione dei tifosi

Tra i commenti spunta quello di Luis Alberto: “Sei un fenomeno!”. Come dargli torto visti i numeri. E i tifosi sognano la sua permanenza: “Grazie per aver scelto i nostro colori quel giorno a Firenze. Sei la nostra forza”. La paura di vedere Milinkovic andare via è tanta: “Il mio cuore non riesce ad accettarlo”. Quale futuro? Al momento nessun segnale, ma l’estate sarà lunga e dopo sette anno il Sergente potrebbe salutare. “Se resti mi tatuo il tuo nome sulla pelle”, promette un tifoso. Ancora poche settimane per scoprire il destino di ‘Sergio’.