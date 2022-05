Lazio, Immobile contro chi lo critica: spuntano i limoni…

ROMA - Ciro Immobile per la quarta volta capocannoniere della Serie A, impresa mai riuscita a nessun altro attaccante italiano. Qualcuno lo critica ancora. Gli ‘haters’ mai domi quando c’è da mettere in mezzo il bomber della Lazio, eppure i numeri parlano chiaro: in Serie A è salito a quota 182 gol in 291 presenze. Stesso bottino in biancoceleste comprese le coppe: 182 centri in sei stagioni. Oltre 30 all’anno. Così Ciro, insieme al fratello Luigi, rispondono a modo loro alle critiche: postata su Instagram una foto di limoni, un chiaro riferimento al detto ‘Magnat o’ limone’. Tradotto: mandate giù il sapore aspro del frutto perché io, Ciro Immobile, continuo ad essere al top. E il numero dei limoni non è mica casuale: sono esattamente 27, come i gol siglati dal Re in questa stagione.