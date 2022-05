Lazio, Reina e il torneo di golf con Batistuta e Gullit

ROMA - Pepe Reina ha messo i guanti da portiere nel cassetto, in queste vacanze si dedicherà al golf. Il giocatore della Lazio sarà tra i partecipanti del quarto Golf Legends Trophy, torneo che si svolgerà al Pula Golf Resort di Maiorca dal 6 all’8 giugno. Pepe presente sul green insieme a grandi campioni del passato come Batistuta, Gullit, Koeman, Blanc e tanti altri. Vacanze in Spagna per il portiere biancoceleste in attesa di riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione. Appuntamento ai primi di luglio per il ritiro di Auronzo. Altra stagione alla Lazio, Reina non smette con il calcio e guarda con attenzione ad un futuro nel golf.