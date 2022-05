Lazio, Milinkovic il più utilizzato da Sarri: ecco la classifica

ROMA - Una stagione al top quella di Sergej Milinkovic-Savic. Lo dicono gol e assist (11 reti e 12 passaggi vincenti in tutte le competizioni), ma non solo. Il Sergente è stato anche il giocatore più utilizzato da Maurizio Sarri. Comanda lui la classifica dei calciatori con più minuti in campo con ben 3.777’ totali (in 47 presenze). Chi le ha giocate invece tutte, ma con un minutaggio inferiore, è Felipe Anderson: 48 presenze e 3.593’. Al terzo posto della speciale classifica dei calciatori più utilizzati c’è il bomber Ciro Immobile (3.356’). Il suo dato poteva essere anche più alto, paga l’infortunio alla caviglia e le assenze nelle ultime due partite della stagione.