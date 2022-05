Lazio, Sarri indispettito da Luis Alberto. Ma il giocatore sui social…

ROMA - Luis Alberto via da Roma prima di Lazio-Verona, ultima partita di campionato. Fastidio all’adduttore, questa la spiegazione ufficiale prima di partire per la Spagna e iniziare ufficialmente le vacanze. Una mossa che ha indispettito Maurizio Sarri. Seppur infortunato, il tecnico si aspettava la permanenza del Mago nel gruppo prima del rompete le righe andato in scena subito dopo la partita di sabato sera. Magari per salutare i 55mila tifosi sugli spalti dell’Olimpico, tutti a festeggiare il quinto posto e l’Europa League conquistata. Non è accaduto.