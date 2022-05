Lazio, Reina: “Sarà il mio ultimo anno. Per il futuro idee chiare”

SPAGNA - Pepe Reina annuncia il suo ritiro. Lo fa dalla sua terra, la Spagna, ai microfoni del Diario de Mallorca. Il portiere della Lazio è volato a Cordoba per assistere alla festa della scuola di pallavolo della moglie. Si gode le vacanze in attesa di ripartire a luglio con il ritiro ad Auronzo di Cadore. Inizierà così la sua ultima esperienza tra i pali. “La stagione è andata bene, abbiamo raggiunto l’obiettivo Europa che ci eravamo prefissati a inizio stagione. La Serie A è competitiva, siamo stati in lotta con tante squadre. Bene che siamo entrati in Europa League con una giornata d’anticipo”.