Lazio, attesa per le nuove maglie firmate Mizuno

ROMA - Tifosi della Lazio in attesa, non vedono l’ora di scoprire le nuove maglie firmate Mizuno. Il club biancoceleste, a febbraio, ha annunciato il nuovo sponsor tecnico. Addio a Macron dopo dieci anni esatti, le casacche per le prossime cinque stagioni (sino al 2027), saranno firmate dall’azienda giapponese. Affare da circa 5 milioni a stagione.

Presto la presentazione

La Lazio svelerà le due divise (home e trasferta) nella Capitale. La terza maglia verrà sicuramente svelata in ritiro ad Auronzo di Cadore (dal 6 luglio in poi). La società sta studiando in questi giorni diverse soluzioni per la presentazione. Negli ultimi anni hanno fatto da sfondo scenari esclusivi come Piazza di Spagna, la terrazza della Rinascente di via del Tritone e locali esclusivi come Spazio 900. Vari posti sono allo studio, presto la nuova maglia della Lazio firmata Mizuno verrà mostrata al pubblico.