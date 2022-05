Lazio, Luka Romero cresce con Mascherano: la baby Argentina è sua

TOLONE - Avanti a tutta velocità nella crescita, Luka Romero non vuole fermarsi. Ha chiuso la sua stagione alla Lazio, ma le vacanze sono lontane. In questi giorni è impegnato con l’Under 20 Argentina nel torneo di Tolone. Poco più di un’ora in campo nella prima partita vinta (1-0 gol di Castro) contro l’Arabia Saudita con belle giocate, grinta e corsa. Sta crescendo con il ct Mascherano, due mesi fa è stato chiamato anche da Scaloni per uno stage con la nazionale dei grandi. Si è allenato con Messi, suo grande idolo. In Argentina stravedono per lui e alla Lazio pure. Sta avanzando a grandi passi verso un grande futuro. Sarri a luglio, in quel di Auronzo di Cadore, è pronto a riabbracciarlo. La prossima potrebbe essere la stagione del salto definitivo.