Calciomercato Lazio, Marcos Antonio scalpita: l'erede di Leiva è pronto

ROMA - Ha le valigie pronte Leiva, alle prese col trasloco che lo porterà dall’Olgiata in Brasile. Ha le valigie pronte Marcos Antonio, scelto come suo erede, aspetta il via per lasciare il Brasile e raggiungere la Lazio. Il jolly brasiliano, fantuttone del centrocampo, sbarcherà a Roma per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto di cinque anni. Gli accordi con lo Shakhtar sono in via di definizione, guerra permettendo. Marcos Antonio costerà alla Lazio 9 milioni pagabili in alcune rate, è un investimento per il presente e per il futuro. Compirà 22 anni il 13 giugno, è alto 1,66, è un regista dinamico. Nasce mezzala, è considerato un jolly perché può adattarsi da regista e da trequartista. Sarà Sarri a lavorarci nel ritiro di Auronzo, a partire da luglio. Ne ha condiviso l’acquisto, lo testerà dal vivo. Marcos Antonio si è fatto conoscere nello Shakhtar, era stato acquistato dai portoghesi dell’Estoril Praia, ha giocato 6 partite in B prima di fare il salto in Ucraina. Con lo Shakhtar ha totalizzato 101 partite, ha esordito in A e in Europa con Fonseca, lo voleva alla Roma. E’ stato cresciuto da Luis Castro e De Zerbi ne stava apprezzando le qualità prima dello stop bellico.