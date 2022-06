Lazio, per Romagnoli tentazione Gattuso: Lotito deve stringere

ROMA - Non è una clausola, è una promessa più ferrea di un anno fa. Sarri ha chiesto e ottenuto garanzie di mercato. Scritte o no, Lotito si è impegnato ad accontentarlo. Nel giro di due mercati estivi aveva garantito a Mau lo smantellamento dell’organico, la sostituzione di metà rosa. Il difficile viene adesso perché sono partiti o sono in partenza vari big. Sembrano esserci mercati paralleli, uno sarriano e uno societario, uno progettato con i soldi della partenza di Milinkovic e uno senza. Le vere verità le conosceranno a Formello. Fatto sta che l’unica operazione in chiusura è quella di Marcos Antonio dello Shakhtar, individuato come nuovo Leiva. L’affare, da 9 milioni, è in via di definizione, la prossima settimana servirà per blindare gli accordi e accogliere il giocatore a Roma. Sarri aspetta colpi, Lotito fa l’equilibrista. Deve esaudirlo ed entro il 22 giugno deve garantire le coperture economiche per ovviare alla passività legata all’indice di liquidità. Punta all’uscita di Vavro e di almeno un altro elemento (tra i prestiti) per racimolare la gran parte dei soldi necessari (poco meno di 5 milioni). Altrimenti dovrà versarli lui. Ogni operazione, per non appesantire l’indice, sarà ufficializzata dopo l’iscrizione al campionato. Del resto i nuovi arrivi vengono messi a bilancio dall’1 luglio in poi.

Romagnoli Sarri ha bisogno il prima possibile di un portiere e di almeno un centrale. Carnesecchi è il prescelto, si lavora con l’Atalanta per trovare un accordo. E’ in stand-by l’affare Romagnoli, sul quale si è allungata l’ombra di Gattuso. Hanno lavorato insieme al Milan e Rino lo vorrebbe al Valencia (ha firmato fino al 2024). Gli spagnoli però non riuscirebbero a garantirgli i 3 milioni richiesti dal difensore. Al momento non glieli garantisce nessuno, nemmeno Milan e Lazio. Lotito si è spinto fino a 2,5 milioni più bonus per cinque anni, aveva preannunciato un rilancio, non l’ha ancora ufficializzato. Serve un nuovo incontro. Il Milan di Elliott aveva offerto 2,2 milioni, il Milan di RedBird non si è ancora espresso. Romagnoli doveva presentare una sua controproposta alla nuova società, è uno scenario da seguire. La Lazio, per far posto a Romagnoli, deve cedere Acerbi, finora non ci sono offerte. E’ un mercato ad incastri.