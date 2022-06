Lazio, Basic e il secondo anno per la consacrazione: Sarri lo aspetta

La prima stagione è servita per l’ambientamento, la seconda deve diventare quella della consacrazione. Basic è alla ricerca della conferma di una regola non scritta nel mondo Lazio dell’ultimo decennio, quella che hanno già vissuto sulla propria pelle alcuni tra i suoi attuali compagni di squadra più illustri. Si tratta della “Legge del secondo anno”, non una formula matematica esatta, ma una tendenza confermata da alcune riprove che può far ben sperare di veder realizzata la profezia di Maurizio Sarri: «Rappresenterà il futuro della Lazio. Ne sono certo, anche se magari avrà bisogno di più tempo rispetto a quanto inizialmente previsto».

Precedenti illustri Nel caso non sarebbe certo il primo, soprattutto nel reparto di centrocampo, a mostrare tutto il suo splendore dopo un anno di rodaggio. Prima di lui, ad esempio, è successo a Luis Alberto e Milinkovic. Quando lo spagnolo arrivò in Italia nell’estate 2016 dal Liverpool (ma giocando la stagione precedente in prestito al Deportivo La Coruña), l’adattamento fu a dir poco traumatico (382 minuti totali, 1 gol e 2 assist), tanto da indurlo a pensare di dare l’addio al calcio. Fortunatamente, ci ripensò e Simone Inzaghi scoprì le potenzialità del “Mago”, che chiuse l’anno successivo con 12 gol e 19 assist tra campionato e coppe (ancora oggi la sua miglior stagione in assoluto). Discorso simile per Sergej, arrivato a Roma con un’estate d’anticipo rispetto a Luis Alberto, quando in panchina c’era ancora Stefano Pioli. L’attuale allenatore del Milan lo mandò in campo per 2347 minuti complessivi, ma quel ragazzino serbo segnò solamente 3 gol (di cui uno solo in campionato) e servì un assist: decisamente diverso il rendimento della sua seconda stagione laziale, conclusa con 7 reti e 8 assist tra Serie A e Coppa Italia. Due precedenti di un certo spessore, insomma. Dei quali Basic spera di poter ripercorrere le orme.