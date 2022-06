Lazio, Lazzari in clinica Paideia dopo il caso Nazionale

ROMA - Manuel Lazzari in clinica Paideia per accertamenti clinici. L’esterno della Lazio aveva abbandonato, insieme a Zaccagni, il ritiro della Nazionale la settimana scorsa prima della sfida contro la Germania. Una scelta che poco era piaciuta al ct Mancini e ai vertici della Federazione. La società biancoceleste aveva fatto poi chiarezza spegnendo il caso: “Lo Staff Medico della S.S. Lazio comunica che i calciatori Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, durante gli ultimi allenamenti effettuati con la Nazionale presso il Centro Tecnico di Coverciano, hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti. Per tali motivi saranno sottoposti nei prossimi giorni a controlli clinici e ad eventuali esami strumentali”. L’ex Spal si è presentato in Paideia intorno all’ora di pranzo. Soffre di una infiammazione alla zona pubica. Dovrà cercare di recuperare in fretta, tra un mese inizierà la nuova stagione con il ritiro ad Auronzo di Cadore.