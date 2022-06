Lazio, i tifosi scelgono il gol dell’anno: trionfo Milinkovic

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic vince il premio come autore del gol dell’anno. Sui social la Lazio ha pubblicato il sondaggio per il riconoscimento speciale. In lista le reti di Pedro contro il Napoli, Zaccagni contro il Porto, Sergej contro l’Udinese e Felipe Anderson contro il Cagliari. I tifosi hanno espresso il loro parere: il grande sinistro del Sergente nel rocambolesco 4-4 contro l’Udinese è il gol più bello della stagione. Una partita pazza quella del 2 dicembre scorso: Beto e Molina portano i friulani sul 3-1. Nella ripresa la reazione biancoceleste con Pedro, Milinkovic e Acerbi. Arslan beffa i biancocelesti al 99'. Sotto il post pubblicato dalla Lazio che fa rivedere il super gol i tifosi si sono scatenati. Troppa la paura di perdere il Sergente: "Rimani con noi per altri grandi traguardi", si legge tra i commenti. Al momento nessuna offerta a Formello, Milinkovic si prepara ad un'altra grande stagione.