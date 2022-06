Lazio, Immobile in Sardegna: la foto con i campioni è virale

SARDEGNA - Ciro Immobile ha scelto la Sardegna per passare le vacanze estive con la propria famiglia. E tra tuffi in piscina, bagni al mare e coccole alla moglie Jessica, ha incontrato anche tanti ex campioni. La foto pubblicata da Dario Marcolin su Instagram ha scatenato i social. Ci sono il bomber della Lazio (con padre e suocero), gli ex biancocelesti Stefano Fiore, Luca Marchegiani e Giuliano Giannichedda, ma anche Beppe Bergomi e Stefano Bettarini. Ciro in posa davanti allo ‘squadrone’. Tanti ex calciatori si trovano al Forte Village di Santa Margherita di Pula per il Mini Padel Summer Cup. Sono attesi anche Costacurta, Baronio, Liverani, Jimmy Ghione e Flavio Montrucchio. Ciro al momento non è interessato al padel. Chissà se tutti gli amici incontrati in Sardegna non gli abbiano fatto venire la voglia di provare qualche colpo con la racchetta.