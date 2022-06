Lazio, Immobile si prepara per la nuova stagione: quadricipiti da record

ROMA - Vacanze sì, ma con un occhio sempre alla forma fisica. Ciro Immobile si prepara alla stagione che inizierà con la Lazio il prossimo 5 luglio con il ritiro di Auronzo di Cadore. In Sardegna con la famiglia, si allena in compagnia della moglie Jessica in videochiamata con il loro personal trainer di fiducia. “Continua la nostra rieducazione sfruttando macchine isotoniche. Oggi piccola rifinitura con un basso carico e con isometria finale”, si legge nella didascalia postata sui social. Nella foto si vedono i quadricipiti da record di Ciro sotto sforzo. E ancora: “A breve pronti a spingere per arrivare in maniera ottimale alla preparazione estiva”. L’attaccante della Lazio è già in clima campionato. Non molla di un centimetro, sembra più affamato che mai.