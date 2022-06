Lazio, la vacanza di Immobile: pace e relax in famiglia

SARDEGNA - Ciro Immobile si allena al mattino presto insieme alla sua Jessica, poi si mette a disposizione di tutta la sua famiglia. Ricarica le pile così il bomber della Lazio. In Sardegna ha portato tutti. Moglie, figli, genitori e suoceri. Nello scatto postato in riva al mare sotto una luna piena mancano solo il fratello Luigi e il cognato Luca. “Famiglia”, recita la didascalia del bomber. Ciro è così, ama circondarsi dei suoi affetti più cari in attesa di ripartire con la nuova stagione. Con Jessica incinta del quarto figlio hanno scelto una meta relativamente vicina: il mare azzurro della Sardegna. Le vacanze sono ancora lunghe, almeno sino alla fine del mese il pallone resta un oggetto lontano. La nuova annata partirà ufficialmente il 5 luglio con il ritiro di Auronzo di Cadore.