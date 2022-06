Lazio, Immobile e i gol nel 2022: che sfida con Mbappé e Benzema

ROMA - Ciro Immobile è lì a contendersi il trono di miglior bomber d’Europa dell’anno 2022. La speciale classifica vede Kylian Mbappé leader con 24 reti da inizio anno. Media incredibile: 1.09 gol a partita. Al secondo posto c’è Karim Benzema con 24 centri (1.04 gol per match), al terzo Robert Lewandowski (20 gol, 0.95 a partita). Quarta piazza occupata da Georgios Giakoumakis (Celtic, 12 reti, 0.86 a partita) e poi Ciro Immobile, che da gennaio ha siglato 16 gol con una media di 0.84 a partita (15 in campionato, 1 in Coppa Italia). Il bottino poteva essere anche più ricco, peccato lo stop per quell’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per le ultime due partite della stagione. La media gol di Immobile, bomber intramontabile, è la stessa della stella Darwin Nunez, appena passato dal Benfica al Liverpool per una cifra super di 100 milioni di euro.